Володимир Кличко звернувся до українців: спортивні підсумки 3 квітня

Легендарний Володимир Кличко дав пораду українцям, а Василь Ломаченко отримав неприємні новини про об'єднавчий бій. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 3 квітня.

Крім того, київське "Динамо" здійснило грандіозний камбек у поєдинку Прем'єр-ліги проти луганської "Зорі". Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

"Мені не подобається": Володимир Кличко звернувся до українців

Відмова від бою: Ломаченко отримав невтішні новини

Бійка і два видалення: "Динамо" вирвало фантастичну перемогу над "Зорею"

"Шикарна": дружина екс-капітана "Динамо" підкорила мережу повністю оголеним фото

ФФУ прийняла незрозуміле рішення щодо матчу "Шахтар" - "Динамо"

"Барселона" здійснила епічний камбек, пропустивши чотири голи

Юний український сноубордист виграв чемпіонат світу

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!