Володимир Кличко звернувся до українців: спортивні підсумки 3 квітня

Легендарний Володимир Кличко дав пораду українцям, а Василь Ломаченко отримав неприємні новини про об'єднавчий бій. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 3 квітня.
Крім того, київське "Динамо" здійснило грандіозний камбек у поєдинку Прем'єр-ліги проти луганської "Зорі". Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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