Володимир Кличко зазнав найбільш скандальної поразки в кар'єрі: як це було

10 квітня 2004 року Володимир Кличко зазнав найбільш скандальної поразки у своїй кар'єрі в поєдинку проти Лаймона Брюстера за титул WBO.

Український боксер був фаворитом бою, проте в рингу сталося щось дивне. Кличко-молодший контролював хід подій на початку поєдинку, і навіть відправив свого суперника в нокдаун. У п'ятому раунді наш співвітчизник несподівано почав швидко втомлюватися і, пропустивши кілька ударів лівою, був також відправлений у нокдаун. Коли пролунав гонг про завершення п'ятої трихвилинки, Кличко без сил впав на канвас на очах у рефері, який тут же зупинив бій і присудив Брюстеру перемогу технічним нокаутом.

Володимир Кличко Independent

Варто відзначити, що після закінчення поєдинку український боксер знаходився в напівнепритомному стані. Його відвезли в лікарню, де він здав аналізи, які показали значне перевищення допустимої норми цукру в крові. У команді Кличка вважають, що хтось міг отруїти воду, яку пив Володимир, що й призвело до програшу поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Кличко-молодшому виповнилося 44 роки. З цієї нагоди в мережі згадали найкращі нокаути в його кар'єрі.

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