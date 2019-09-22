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22 вересня • оновлено в 18:03
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Володимир Кличко з донькою прилетів у зоопарк на вертольоті: опубліковані фото

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Легендарний український чемпіон Володимир Кличко провів вихідний у зоопарку "XII місяців" у селищі Демидів під Києвом, куди прилетів на вертольоті.

Разом із ним була його донька, 4-річна Кайя-Євдокія, яка живе з татом в Україні. Відповідні фотографії оприлюднила "Страна".

Кличка-молодшого супроводжували охоронці. Вони приїхали до парку на джипах і просили відвідувачів не наближатися до спортсмена.

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Володимир Кличко

Володимир Кличко

Страна

Володимир Кличко з донькою прилетів у зоопарк на вертольоті: опубліковані фото

Страна

Володимир Кличко з донькою прилетів у зоопарк на вертольоті: опубліковані фото

Страна

Володимир Кличко з донькою прилетів у зоопарк на вертольоті: опубліковані фото

Страна

Володимир Кличко з донькою прилетів у зоопарк на вертольоті: опубліковані фото

Страна

Володимир Кличко з донькою прилетів у зоопарк на вертольоті: опубліковані фото

Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня наречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі, мама Кайї-Євдокії, розбурхала ЗМІ появою з братом свого бойфренда Брайана Хікерсона Заком. Молоді люди трималися за руки.

Панеттьєрі була двічі побита Брайаном Хікерсоном. Актора взяли під варту, а згодом суд заборонив йому наближатися до дівчини ближче, ніж на 90 метрів, а також намагатися з нею зв'язатися.

Крім того, стала відома реакція Володимира Кличка на скандал навколо бойфренда його екснареченої.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Володимир Кличко Кайя-Євдокія Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
фотографии
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bender bender
Vova... А чому не на Boeing 747...?
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