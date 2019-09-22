Володимир Кличко з донькою прилетів у зоопарк на вертольоті: опубліковані фото

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко провів вихідний у зоопарку "XII місяців" у селищі Демидів під Києвом, куди прилетів на вертольоті.

Разом із ним була його донька, 4-річна Кайя-Євдокія, яка живе з татом в Україні. Відповідні фотографії оприлюднила "Страна".

Кличка-молодшого супроводжували охоронці. Вони приїхали до парку на джипах і просили відвідувачів не наближатися до спортсмена.

Володимир Кличко Страна

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня наречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі, мама Кайї-Євдокії, розбурхала ЗМІ появою з братом свого бойфренда Брайана Хікерсона Заком. Молоді люди трималися за руки.

Панеттьєрі була двічі побита Брайаном Хікерсоном. Актора взяли під варту, а згодом суд заборонив йому наближатися до дівчини ближче, ніж на 90 метрів, а також намагатися з нею зв'язатися.

Крім того, стала відома реакція Володимира Кличка на скандал навколо бойфренда його екснареченої.

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