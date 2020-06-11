Володимир Кличко увійшов до списку найкращих спортсменів XXI століття

Максим Богданов Бокс 20:51, 11.06.2020 Оновлено: 21:00, 11.06.2020

Український боксер Володимир Кличко посів 98-е місце у топ-100 найкращих спортсменів-чоловіків XXI століття за версією Marca. Легендарний супертяж став єдиним представником України.

Найкращим спортсменом XXI століття названий 23-разовий олімпійський чемпіон із плавання американець Майкл Фелпс.

Мессі і Роналду
Marca

Друге місце в рейтингу зайняв восьмикратний переможець олімпіад ямаєць Усейн Болт, трійку найсильніших атлетів замкнув тенісист зі Швейцарії Роджер Федерер, на рахунку якого 20 перемог на турнірах серії "Великого шолома" в одиночному розряді.

На четвертій позиції розташувався іспанський тенісист Рафаель Надаль, п'ятим став баскетболіст Кобі Брайант. Місця з шостого по десяте посіли гольфіст Тайгер Вудс, футболіст Ліонель Мессі, автогонщик Льюіс Хемілтон, мотогонщик Валентіно Россі і ще один футболіст Кріштіану Роналду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) представив оновлений рейтинг найдорожчих футболістів світу, які виступають у п'яти топлігах Європи.

У першу десятку не ввійшли зірка "Барселони" Ліонель Мессі і супербомбардир "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

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