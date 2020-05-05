Володимир Кличко розповів, скільки заробляє на спарингах з Усиком

Легендарний український боксер Володимир Кличко розповів, що працював спаринг-партнером Олександра Усика, і зізнався, що готовий допомагати йому абсолютно безкоштовно.

"Я завжди підтримую Олександра. Навіть працював у нього спаринг-партнером. Останній раз спарингували кілька місяців тому. Чи будуть спаринги в рамках підготовки Усика до бою з Чісорою? По антропометричним даним я не сильно схожий на Дерека Чісору. Але в якості розминки завжди готовий допомагати Саші. З великим задоволенням. І абсолютно безкоштовно", – цитує слова Кличка-молодшого видання Mixsport.

Володимир Кличко і Олександр Усик сьогодні

Він також зазначив, що перспективи Усика в суперважкій вазі стануть більш зрозумілі після бою з Дереком Чісорою, і заявив, що Олександр готовий до поєдинку з британцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали, як би виглядали Олександр Усик, Василь Ломаченко та Володимир Кличко, якби вони були жінками.