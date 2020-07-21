Володимир Кличко розбурхав шанувальників повідомленням про повернення
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Володимир Кличко викликав фурор в соціальних мережах, розмістивши свою фотографію з єдиним словом.
"Throwback (англ. Повернення)", – написав Володимир, маючи на увазі спогади. У мережах користувачі відразу запропонували виправити це на "Comeback" (англ. Повернення), натякаючи на повернення у великий бокс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, свій крайній поєдинок Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року на "Уемблі". Кличко поступився британцеві Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді.
3 серпня 2017-го Володимир Кличко прийняв рішення завершити боксерську кар'єру
Раніше в ЗМІ з'явилися чутки, що легендарний український боксер планує провести один офіційний бій.
Головна мотивація українця – побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу майже в 46 років.