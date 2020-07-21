Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Володимир Кличко викликав фурор в соціальних мережах, розмістивши свою фотографію з єдиним словом.

"Throwback (англ. Повернення)", – написав Володимир, маючи на увазі спогади. У мережах користувачі відразу запропонували виправити це на "Comeback" (англ. Повернення), натякаючи на повернення у великий бокс.

Володимир Кличко заінтригував шанувальників Facebook Володимира Кличка

Володимир Кличко розбурхав шанувальників повідомленням про повернення Facebook Володимира Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій крайній поєдинок Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року на "Уемблі". Кличко поступився британцеві Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді.

3 серпня 2017-го Володимир Кличко прийняв рішення завершити боксерську кар'єру

Раніше в ЗМІ з'явилися чутки, що легендарний український боксер планує провести один офіційний бій.

Головна мотивація українця – побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу майже в 46 років.