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Володимир Кличко повертається? Боксерові дали пораду

4.6тЧитати матеріал російською

Українці проти повернення Володимира Кличка у великий бокс. Про це говорять результати опитування на сайті OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 18 тисяч осіб.

"Чи потрібно Володимиру Кличку повертатися на ринг?" - на таке питання пропонувалося відповісти читачам.

Володимир Кличко повертається? Боксерові дали пораду

59% респондентів відповіли, "Ні, він уже все сказав в боксі"

16% впевнені, що в українця залишилися незавершені справи в рингу. "Так, потрібно наваляти Ф'юрі", - вважають користувачі.

18% опитаних вибрали такий варіант відповіді: Хіба що грошей заробити".

7% хочуть побачити обох братів. "От би ще Віталій повернувся!", - сказали вони.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Володимир Кличко
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