Володимир Кличко повертається? Боксерові дали пораду

Українці проти повернення Володимира Кличка у великий бокс. Про це говорять результати опитування на сайті OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 18 тисяч осіб.
"Чи потрібно Володимиру Кличку повертатися на ринг?" - на таке питання пропонувалося відповісти читачам.
59% респондентів відповіли, "Ні, він уже все сказав в боксі"
16% впевнені, що в українця залишилися незавершені справи в рингу. "Так, потрібно наваляти Ф'юрі", - вважають користувачі.
18% опитаних вибрали такий варіант відповіді: Хіба що грошей заробити".
7% хочуть побачити обох братів. "От би ще Віталій повернувся!", - сказали вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ з'явилася інформація про те, що легендарний українець збирається повернутися у великий спорт.
Кличку збираються організувати бій проти Ділліана Уайта. Сам американець упевнений в своїй перемозі над нашим боксером.
Відомий промоутер може організувати повернення Кличка на "Уемблі". При цьому в вечорі боксу братиме участь ще один український чемпіон Олександр Усик.
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