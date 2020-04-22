Володимир Кличко помстився за брата і нокаутом здобув чемпіонський титул: як це було

22 квітня 2006 року український боксер Володимир Кличко нокаутував американця Кріса Берда в їхньому другому бою і завоював чемпіонські пояси за версіями IBF і IBO.

У квітні 2000 року Берд завдав першої поразки в кар'єрі старшого брата Володимира, Віталія, який відмовився продовжувати їхній бій через травму руки. У жовтні того ж року Кличко-молодший помстився за брата, перемігши американця одноголосним рішенням суддів, і став чемпіоном за версією WBO.

Володимир Кличко - Кріс Берд 2 RT News

Другий поєдинок між боксерами відбувся в 2006-му після того, як Володимир втратив титул чемпіона світу, а Берд, навпаки, знову його завоював, на цей раз за версією IBF. Бій проходив з перевагою Кличка-молодшого, який тримав американця на ударній відстані. У п'ятому раунді наш співвітчизник відправив суперника в нокдаун, але той піднявся і зумів вистояти до кінця трихвилинки. Все вирішилося в сьомому раунді, коли Володимир завдав серію точних ударів, які знову відправили Берда на канвас. Він показував, що готовий продовжувати, але суддя зупинив поєдинок і присудив нашому боксеру перемогу технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня 2004 року Володимира Кличка зазнав найбільш скандальної поразки у своїй кар'єрі.

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