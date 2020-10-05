Володимир Кличко переміг Повєткіна в Москві і захистив титул чемпіона світу: як це було

5 жовтня 2013 року Володимира Кличка здобув перемогу над росіянином Олександром Повєткіним в Москві і захистив титул чемпіона світу.

На кону стояли пояса WBA super, IBF, WBO, IBO і за версією журналу The Ring, а також звичайний пояс WBA, яким володів представник РФ. Поєдинок пройшов за переваги Кличка-молодшого в кожному з раундів і запам'ятався великою кількістю боротьби між боксерами.

Українець значно перевершував суперника в габаритах і сповна цим скористався. Він гасив атаки Повєткіна, "зв'язуючи" йому руки в клінчах і нависаючи на нього всім тілом. Згодом це сильно вимотало росіянина, який неодноразово побував у нокдауні та програв бій одноголосним рішенням суддів – 119:104.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній поєдинок Віталія Кличка також відбувся в Москві. 8 вересня 2012 року він нокаутував суперника і закінчив кар'єру чемпіоном світу.