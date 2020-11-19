Володимир Кличко очолив рейтинг найкращих європейських супертяжів в історії

Легендарний Володимир Кличко опинився на першому місці серед найкращих боксерів з Європи в історії.

Згідно комп'ютерного рейтингу авторитетного порталу Boxrec, на рахунку українця 700,3 очок, а у його найближчого переслідувача Леннокса Льюїса – 512,2. На третій позиції розташувався чинний чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі з 328 балами, випередивши всього на чотири Віталія Кличка, в активі якого 324 пункти.

Повністю список кращих європейських супертяжів в історії боксу має такий вигляд:

1. Володимир Кличко (Україна) – 700,3 бала (64-5-0) – кар'єра 1996-2017;

2. Леннокс Льюїс (Великобританія) – 512,2 (41-2-1) – 1989-2003;

3. Тайсон Ф'юрі (Великобританія) – 328 (30-0-1) – 2008-наш час;

4. Віталій Кличко (Україна) – 324 (45-2-0) – 1996-2012;

5. Інгемар Йоханссон (Швеція) – 280,4 (26-2-0) – 1952-1963;

6. Олександр Повєткін (Росія) – 242,8 (36-2-1) – 2005-наш час .;

7. Ентоні Джошуа (Великобританія) – 222,3 (23-1-0) – 2013-наш час;

8. Микола Валуєв (Росія) – 216,1 (50-2-0) – 1993-2009;

9. Макс Шмелінг (Німеччина) – 169,3 (56-10-4) – 1924-1948;

10. Олександр Усик (Україна) – 149,8 (18-0-0) – 2013-наш час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Віталія Кличка увійшов у п'ятірку найкривавіших в історії боксу.