Головна Новини
4 травня • оновлено в 23:06
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Володимир Кличко нокаутував непереможного італійця: в мережі згадали чемпіонський бій

4.5т
Читати матеріал російською

4 травня 2013 року Володимир Кличко успішно провів захист чемпіонських титулів у суперважкій вазі, нокаутувавши непереможного на той момент італійця Франческо П'янету.

З першого раунду бою ініціативу захопив український боксер, утримуючи суперника на безпечній дистанції і завдаючи йому точні удари з обох рук. У четвертій і п'ятій трихвилинці Кличко-молодший відправляв італійця в нокдаун, але той обидва рази знаходив у собі сили продовжити поєдинок. Вирішальний момент бою стався в шостому раунді, коли після третього падіння П'янети рефері прийняв рішення зупинити побиття і присудити українцю перемогу технічним нокаутом.

Володимир Кличко - Франческо П'янета

Володимир Кличко - Франческо П'янета

Спорт-Експрес в Україні

Востаннє італійський боксер виходив на ринг у серпні 2018 року, програвши британцеві Тайсону Ф'юрі одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня 2006 року Володимир Кличко помстився за брата і нокаутом здобув чемпіонський титул.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Володимир Кличко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – понад 250 тисяч.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
NaVi
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.55 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Победа Evil Geniuses
1.50 Сделать ставку