Володимир Кличко нокаутував непереможного італійця: в мережі згадали чемпіонський бій

4 травня 2013 року Володимир Кличко успішно провів захист чемпіонських титулів у суперважкій вазі, нокаутувавши непереможного на той момент італійця Франческо П'янету.

З першого раунду бою ініціативу захопив український боксер, утримуючи суперника на безпечній дистанції і завдаючи йому точні удари з обох рук. У четвертій і п'ятій трихвилинці Кличко-молодший відправляв італійця в нокдаун, але той обидва рази знаходив у собі сили продовжити поєдинок. Вирішальний момент бою стався в шостому раунді, коли після третього падіння П'янети рефері прийняв рішення зупинити побиття і присудити українцю перемогу технічним нокаутом.

Володимир Кличко - Франческо П'янета Спорт-Експрес в Україні

Востаннє італійський боксер виходив на ринг у серпні 2018 року, програвши британцеві Тайсону Ф'юрі одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня 2006 року Володимир Кличко помстився за брата і нокаутом здобув чемпіонський титул.

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