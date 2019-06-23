Вогонь! Трюк Ломаченка в Таїланді вразив мережу

Чемпіоном WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченко (13-1, 10 КО) під час свого відпочинку в Таїланді продемонстрував неймовірну швидкість удару ногою.

Наш співвітчизник виклав відео у себе в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися роботою нашого боксера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко втратить близько мільйона доларів у разі проведення поєдинку проти Люка Кемпбелла в США.

Напередодні стало відомо, що сторони боксерів не зуміли домовитися про організацію шоу 31 серпня Лондоні. Тепер Всесвітня боксерська рада, який виставить на кін вакантний чемпіонський пояс в легкій вазі, організовує торги.

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