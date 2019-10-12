Українець Владислав Сіренко (13 – 0, 12 КО) завоював вакантний титул чемпіона світу за версією EBP (Eurasian Boxing Parliament) в суперважкому дивізіоні.

На вечорі боксу в Карлсруе (Німеччина), наш непереможний співвітчизник нокаутував в першому раунді 37-річного Айвана Ді Берардіно (9-2-1, 6 КО).

Рівної битви не вийшло. Віковий італієць дуже сильно поступався 24-річному киянину в швидкості і класі. Влад не пропустив жодного небезпечного удару, а в кінці першого раунду провів потужну атаку, відправивши опонента в нокаут, та завдавши йому криваве розсічення.

Цю перемогу Сіренко присвятив своєму тренеру Джеймсу Алі Баширу, який після жорсткого нападу знаходиться в лікарні.

Новини Непереможний український боксер убивчим нокаутом відправив суперника в лікарню

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні цього року Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) здобув 12-ту перемогу на професійному рингу.

На вечорі боксу в ПАР представник України нокаутував росіянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

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