"Вкусити за щоку": Холіфілд зробив зізнання про скандальний бій з Тайсоном

Легендарний Евандер Холіфілд зізнався, що був дуже близьким до того, щоб вкусити Майка Тайсона після того, як той відкусив йому частину вуха під час реваншу в 1997 році.

"Я пам'ятаю, яким був злим в той момент. Я зрозумів, що збираюся вкусити його у відповідь. Не дивлячись на це, я згадав слова батька мого тренера Тіма Холлмарка, який попередив нас, що Тайсон обов'язково влаштує якусь провокацію, але і це мене не переконало. Потім у мене в голові пронеслися слова бабусі: "Завжди ловлять того, хто порушує правила вдруге". Це мене й зупинило, а потім Майк знову мене вкусив, після чого бій був зупинений", – цитує слова Холіфілда видання The Sun.

Холіфілд - Тайсон

Він вважає, що його рішення стриматися в цій ситуації врятувало бокс.

"Я правильно вчинив. Я дійсно думаю, що це врятувало бокс, оскільки я збирався вкусити його за щоку", – додав боксер.

Відзначимо, що нещодавно і Тайсон, і Холіфілд прийняли рішення повернутися в бокс. Зараз їм 53 і 57 років, відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський промоутер Володимир Хрюнов заявив, що запропонував Майку побитися з Олександром Емельяненком у Росії.

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