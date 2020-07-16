Вкладемо Ломаченка й отримаємо його пояс WBC, – батько Лопеса

Михайло Морозов Бокс 12:56, 16.07.2020

Батько Теофімо Лопеса, який є наступним суперником Василя Ломаченка, заявив, що в разі перемоги над українцем його син отримає всі пояси, якими володіє наш боксер.

Відзначимо, що Ломаченко є "франчайзинговими" чемпіоном WBC. Відповідно до правил, це означає, що титул в українця неможливо відібрати навіть у разі перемоги над ним.

"Я не хочу чути слова про те, що мій син отримає три пояси. Він отримає чотири пояси. Маурісіо Сулейман (глава WBC – Ред.) пообіцяв, що ми отримаємо пояс WBC, як тільки укладемо Ломаченко. Мені невідомо, буде це "франчайзинговий" титул або звичайний, але ми його отримаємо. Я сказав йому:" Маурісіо, я не розумію. Ломаченко програє бій за три-чотири раунди і все одно залишиться чемпіоном? Це ганьба!" Сулейман погодився зі мною. Зараз ми ведемо переговори й обговорюємо цей момент", – заявив батько Теофімо в інтерв'ю на YouTube-каналі PepTalkUK.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий промоутер Боб Арум заявив, що Ломаченко і Лопес не зможуть провести бій 19 вересня і назвав нову дату поєдинку.

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