Визначився другий після Усика переможець Всесвітньої суперсерії боксу

Максим Іншаков Бокс 10:16, 27.09.2020 Оновлено: 10:20, 27.09.2020

35-річний латвійський боксер Майріс Бріедіс переміг американського чемпіона IBF у важкій вазі Юніера Дортікоса у фіналі другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Поєдинок на вечорі професійного боксу в Мюнхені завершився рішенням більшості суддів: 117-111, 117-111, 114-114. Майріс став чемпіоном світу, а також завоював Кубок Мохаммеда Алі.

Майріс Бріедіс
World Boxing Super Series

Після своєрідної розвідки на старті поєдинку американець спробував заволодіти ініціативою, але Майріс грамотно контролював ситуацію. Починаючи з четвертого раунду Бріедіс боксував вміло і чисто, і мав невелику, але очевидну перевагу практично в кожній трихвилинці.

Дортікос нічого не зміг показати в бою
World Boxing Super Series
Оголошення переможця
World Boxing Super Series

Нагадаємо, що дебютний сезон WBSS в цій ваговій категорії виграв українець Олександр Усик. Зустріч в московському СК "Олімпійський" проти Мурата Гассіева завершилася одноголосним рішенням суддів на користь уродженця Сімферополя - 120:108, 119:109, 119:109.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

На Донбасі загинув воїн із Прикарпаття. Фото Героя

Двигун Ан-26, що впав, був вкрай зношений: Бутусов оприлюднив документ

П'ятий чи Сьомий?

Катастроф буде більше, бо Україна деградує технологічно

Швеція заявила в ООН про глобальну загрозу через анексію Криму та війну на Донбасі