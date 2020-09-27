Визначився другий після Усика переможець Всесвітньої суперсерії боксу

35-річний латвійський боксер Майріс Бріедіс переміг американського чемпіона IBF у важкій вазі Юніера Дортікоса у фіналі другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Поєдинок на вечорі професійного боксу в Мюнхені завершився рішенням більшості суддів: 117-111, 117-111, 114-114. Майріс став чемпіоном світу, а також завоював Кубок Мохаммеда Алі.

Після своєрідної розвідки на старті поєдинку американець спробував заволодіти ініціативою, але Майріс грамотно контролював ситуацію. Починаючи з четвертого раунду Бріедіс боксував вміло і чисто, і мав невелику, але очевидну перевагу практично в кожній трихвилинці.

Нагадаємо, що дебютний сезон WBSS в цій ваговій категорії виграв українець Олександр Усик. Зустріч в московському СК "Олімпійський" проти Мурата Гассіева завершилася одноголосним рішенням суддів на користь уродженця Сімферополя - 120:108, 119:109, 119:109.