Визначилися дата і місце повернення Усика на ринг

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик визначився з датою свого повернення в ринг. Українець проведе наступний бій 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго.

Про точну дату і місце проведення бою повідомляє авторитетне видання ESPN. З великою часткою ймовірності суперником Усика буде камерунець Карлос Такам, бій з яким повинен був відбутися ще 25 травня, проте зірвався через травму біцепса в Олександра.

Олександр Усик кадр з відео

Планується, що Усик стане хедлайнером вечора боксу, організованого промоутерською компанією Едді Хірна Matchroom Boxing на стрінінговій платформі DAZN.

У разі перемоги Усик захистить звання обов'язкового претендента на чемпіонський титул за версією WBO. Очікується, що українець стане наступним опонентом для переможця бою-реваншу між мексиканцем Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Facebook українці масово тиражували фейкову новину про Олександра Усика.

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