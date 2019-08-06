Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Визначилися дата і місце повернення Усика на ринг

366 Читати матеріал російською

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик визначився з датою свого повернення в ринг. Українець проведе наступний бій 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго.

Про точну дату і місце проведення бою повідомляє авторитетне видання ESPN. З великою часткою ймовірності суперником Усика буде камерунець Карлос Такам, бій з яким повинен був відбутися ще 25 травня, проте зірвався через травму біцепса в Олександра.

Олександр Усик

Олександр Усик

кадр з відео

Планується, що Усик стане хедлайнером вечора боксу, організованого промоутерською компанією Едді Хірна Matchroom Boxing на стрінінговій платформі DAZN.

Новини
"Зверху Свинарчук?" Усику дісталося від фанатів

У разі перемоги Усик захистить звання обов'язкового претендента на чемпіонський титул за версією WBO. Очікується, що українець стане наступним опонентом для переможця бою-реваншу між мексиканцем Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Facebook українці масово тиражували фейкову новину про Олександра Усика.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Олександр Усик
Місце
США Чикаго
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel