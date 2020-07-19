Віталію Кличку – 49: найпотужнішi нокаути легендарного чемпіона

Максим Іншаков Бокс 13:04, 19.07.2020 Оновлено: 13:19, 19.07.2020

19 липня виповнюється 49 років легендарному українському боксеру, "вічному" чемпіону світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), а тепер "просто" меру Києва Віталію Кличку.

Кличко-старший почав свою професійну кар'єру в 1996 році і завершив її в 2012-му. За цей час провів 47 боїв, програвши усього в двох. 41 поєдинок із 45 Кличко завершив достроковою перемогою.

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Нагадаємо, що свій останній поєдинок Віталій Кличко провів у вересні 2012 року. У Москві на арені спорткомплексу "Олімпійський" українець нокаутував представника Німеччини Мануеля Чарра (21-1-0, 11 КО).

Раніше Віталій Кличко показав, як виріс його молодший син Максим.

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