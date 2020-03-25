Мер Києва і колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко привітав свого молодшого брата Володимира з 44-річчям, опублікувавши відповідний пост у себе в Facebook.

"Я щасливий і горжуся тобою, брате! І кожного року, коли вітаю тебе, дякую нашій мамі, яка подарувала мені молодшого брата! Для мене ти – найближчий друг і найнадійніший соратник. Ми розуміємо один одного без слів. Нам завжди цікаво і добре разом. За тебе я завжди тривожуся, як за своїх дітей. Моє плече і моя підтримка – завжди з тобою. Сьогодні, на жаль, не побачимося особисто, бо ти на іншому континенті. Бережи себе! З Днем народження, Володю!" – написав Кличко-старший.

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Нагадаємо, що за свою боксерську кар'єру Володимир провів 69 поєдинків, здобувши в них 64 перемоги і зазнавши 5 поразок. Востаннє він виходив на ринг 29 квітня 2017 року проти Ентоні Джошуа. Той бій він програв технічним нокаутом в 11-му раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на честь 44-річчя Володимира Кличка в мережі згадали найяскравіші нокаути українського боксера.

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