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25 березня • оновлено в 17:39
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Віталій Кличко звернувся до Володимира

1.8т
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Мер Києва і колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко привітав свого молодшого брата Володимира з 44-річчям, опублікувавши відповідний пост у себе в Facebook.

"Я щасливий і горжуся тобою, брате! І кожного року, коли вітаю тебе, дякую нашій мамі, яка подарувала мені молодшого брата! Для мене ти – найближчий друг і найнадійніший соратник. Ми розуміємо один одного без слів. Нам завжди цікаво і добре разом. За тебе я завжди тривожуся, як за своїх дітей. Моє плече і моя підтримка – завжди з тобою. Сьогодні, на жаль, не побачимося особисто, бо ти на іншому континенті. Бережи себе! З Днем народження, Володю!" – написав Кличко-старший.

брати Клички

брати Клички

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Нагадаємо, що за свою боксерську кар'єру Володимир провів 69 поєдинків, здобувши в них 64 перемоги і зазнавши 5 поразок. Востаннє він виходив на ринг 29 квітня 2017 року проти Ентоні Джошуа. Той бій він програв технічним нокаутом в 11-му раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на честь 44-річчя Володимира Кличка в мережі згадали найяскравіші нокаути українського боксера.

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Особи
Володимир Кличко Віталій Кличко
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Марафет Коксов
Марафет Коксов
шо у дного, шо у другого, лица, как бы так мягко сказать, не сильно отягощенные интеллектом...
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