Віталій Кличко показав, у чому його молодший син обігнав Володимира

Максим Богданов Бокс 20:56, 7.07.2020 Оновлено: 21:02, 7.07.2020

Легендарний український боксер Віталій Кличко показав, як виріс його молодший син Максим.

У себе в Telegram-каналі мер Києва виклав знімок, де 15-річний хлопець стоїть голова до голови з Володимиром Кличком.

"Мій молодший син уже обігнав мого молодшого брата! Поки – зростом", – підписав кадр Кличко-старший.

Володимир Кличко і Максим Кличко
Telegram-канал "Віталій Кличко"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко заявив, що хорватський боксер Філіп Хрговіч у майбутньому стане чемпіоном світу в хевівейті.

Відзначимо, що брати Клички і росіянин Микола Валуєв потрапили в незвичайний боксерський рейтинг сучасних чемпіонів світу у хевівейті.

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