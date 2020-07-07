Віталій Кличко показав, у чому його молодший син обігнав Володимира

Легендарний український боксер Віталій Кличко показав, як виріс його молодший син Максим.

У себе в Telegram-каналі мер Києва виклав знімок, де 15-річний хлопець стоїть голова до голови з Володимиром Кличком.

"Мій молодший син уже обігнав мого молодшого брата! Поки – зростом", – підписав кадр Кличко-старший.

Володимир Кличко і Максим Кличко Telegram-канал "Віталій Кличко"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко заявив, що хорватський боксер Філіп Хрговіч у майбутньому стане чемпіоном світу в хевівейті.

Відзначимо, що брати Клички і росіянин Микола Валуєв потрапили в незвичайний боксерський рейтинг сучасних чемпіонів світу у хевівейті.