Віталій Кличко нокаутував суперника в Москві і закінчив кар'єру чемпіоном світу: як це було

8 вересня 2012 року в Москві на "Олімпійському" відбувся останній бій в кар'єрі Віталія Кличка.

Легендарний українець зустрічався з німцем Мануелем Чарром, який перед поєдинком обіцяв нокаутувати нашого співвітчизника і відібрати його пояс WBC.

Незважаючи на гучні заяви суперника, Кличко-старший упевнено контролював хід поєдинку. У другому раунді Віталій відправив суперника в нокдаун, а в четвертому – завдав лівий боковий удар, який став вирішальним. У Чарра утворилося розсічення біля правого ока, в результаті чого суддя зупинив протистояння і присудив українцю перемогу технічним нокаутом.

Кличко-старший закінчив кар'єру з 45 перемогами (41 достроково) при 2 поразках у 47 поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко не зумів закінчити кар'єру на мажорній ноті, програвши в неймовірно видовищному поєдинку Ентоні Джошуа.