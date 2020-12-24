Вісім нокдаунів за п'ять раундів: названо найкращий боксерський бій 2020 року

Авторитетний боксерський журнал The Ring назвав протистояння Хосе Сепеди (33-2, 26 КО) та Івана Баранчика (20-2, 13 КО) найкращим у 2020 році.

Як повідомляється на сайті видання, вибір на користь цього поєдинку зробили через безкомпромісність обох бійців. Кожен із них по чотири рази побував у нокдауні за неповних п'ять раундів.

Спочатку білорус Баранчик захопив ініціативу і вже в першій трихвилинці кілька разів відправив суперника на канвас, проте Сепеді вдалося пристосуватися до стилю Івана, який вкладав дуже багато сил у свої удари. Американець чекав, поки опонент викине удар, ухилявся від нього, а потім відповідав своїм влучанням по Баранчику, який після промаху втрачав рівновагу.

Бій закінчився нокаутом від Сепеди за 15 секунд до закінчення п'ятого раунду. Його суперник не міг сісти рівно протягом наступних чотирьох хвилин. Завдяки перемозі американець завоював пояс WBC Silver у першій напівсередній вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал The Ring назвав найкращих боксерів 2020 року.