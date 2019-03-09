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"Вище за рівнем": промоутер Повєткіна висловився про Усика

6.7тЧитати матеріал російською

Менеджер росіянина Олександра Повєткіна Вадим Корнілов висловився про можливість проведення Всесвітньої боксерської суперсерії в напівважкій ваговій категорії. Промоутер "Руського Витязя" пригадав перемогу українського чемпіона Олександра Усика в WBSS.

"Я думаю, вона була б більш конкурентною, ніж у важкій вазі, яка нещодавно пройшла. Все-таки, спочатку, можна сказати, що Усик був вище за рівнем, ніж більшість боксерів, які виступали в Суперсеріі в крузерах. І, на жаль, сам важка вага давно не відрізняється великою конкурентністю, хоча були дуже цікаві бої і вийшли дуже хороші змагання завдяки цій Суперсеріі", - наводить слова Корнілова telegra.ph.

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Вадим Корнілов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
WBSS
Особи
Олександр УсикОлександр Повєткін
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