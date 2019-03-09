"Вище за рівнем": промоутер Повєткіна висловився про Усика

Менеджер росіянина Олександра Повєткіна Вадим Корнілов висловився про можливість проведення Всесвітньої боксерської суперсерії в напівважкій ваговій категорії. Промоутер "Руського Витязя" пригадав перемогу українського чемпіона Олександра Усика в WBSS.
"Я думаю, вона була б більш конкурентною, ніж у важкій вазі, яка нещодавно пройшла. Все-таки, спочатку, можна сказати, що Усик був вище за рівнем, ніж більшість боксерів, які виступали в Суперсеріі в крузерах. І, на жаль, сам важка вага давно не відрізняється великою конкурентністю, хоча були дуже цікаві бої і вийшли дуже хороші змагання завдяки цій Суперсеріі", - наводить слова Корнілова telegra.ph.
Вадим Корнілов
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Команда Олександра Усика зробила пропозицію Олександру Повєткіну щодо проведення бою.
При цьому промоутер українця Олександр Красюк зазначив, що російська сторона не поспішає приймати виклик.
В одному з російських ЗМІ Повєткіну рекомендували відмовитися від бою з українцем.
У той же час в мережі з'явився неофіційний постер до можливого поєдинку в Чикаго.
3 березня промоутер українця Едді Хірн заявив про проблеми в переговорах і припустив, що 18 травня Усик і Повєткін можуть виступити на одному вечорі боксу, але не проти один одного.
Суперником Усика може стати камерунський суперяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а суперником Повєткіна - американець Майкл Хантер-молодший (16-1, 11 КО).
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