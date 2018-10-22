Вирубив: непереможний український боксер здобув перемогу брутальним нокаутом — відеофакт

Непереможний український боксер напівсередньої ваги Денис Лазарєв здобув ефектну перемогу над південноафриканцем Онке Дуку. Наш співвітчизник побив суперника на його батьківщині, нокаутувавши у другому раунді.

Лазарєв вів бій із перших секунд, а в другій трихвилинці взявся просто бити Дуку. Південноафриканець побував у нокдауні, проте зумів піднятися і продовжити поєдинок. Але за 20 секунд до кінця раунду українцю вдалося влучити у суперника правим прямим. Удар припав прямісінько у щелепу суперника Дениса і той тут же впав на настил рингу.

Зазначимо також: поєдинок був цікавий ще й тим, що його судила жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Любомир Пінчук провів успішний захист пояса Північноамериканської федерації боксу в першій важкій вазі.