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"Вирубали жиробаси": Ф'юрі посміявся над Кличком

3.6т Читати матеріал російською

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі назвав домінування Володимира Кличка в хевівейті негідним.

"Циганський король", який є лінійним чемпіоном в дивізіоні, в черговий раз проявив неповагу до легендарного українця.

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Кличко – Ф'юрі

Кличко – Ф'юрі

"Товстун Руїс вирубав Джошуа. Два найбільших сміховинних моменти в історії за останні 20 або 30 років – це те, що найбільш підготовленими бійцями були Володимир Кличко та Ентоні Джошуа. Дуже показово, що обох з них вирубали два жиробаси. А я підписав контракт на реванш з Деонтеєм Уайлдером. Можу це підтвердити", – наводить слова Тайсона Ф'юрі talkSport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик шокував українців висловлюванням про війну на Донбасі, не вважаючи Російську Федерацію агресором.

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Особи
Володимир Кличко Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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