"Виродок": чемпіон світу наїхав на Ломаченка

Володар пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс образив українця Василя Ломаченка.

"Виродок сказав, що буде битися зі мною безкоштовно... Тепер я навіть не можу не звертати на нього увагу", – написав Девіс.

Раніше Василь заявив, що "готовий битися з ним безкоштовно, заради мети проводити поєдинки проти чемпіонів світу. Однак, я впевнений, що сам Девіс ніколи не погодиться вийти зі мною на один ринг".

Джервонта не міг залишити цей коментар без відповіді і в Twitter пригрозив українцеві відправити його на пенсію.

10 лютого Девіс (21-0, 20 КО) переміг колишнього чемпіона Мексики Уго Руїса (39-5, 33 КО). Раніше 24-річний "Танк" пообіцяв вбити в рингу Ломаченка.

Відзначимо, що в кінці минулого року Василь кілька разів заявляв, що хотів би свій найближчий бій провести з Девісом. Український боксер відзначав, що його цікавлять великі поєдинки, але вага в цьому питанні - другорядне.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Девіс завоював вакантний титул "суперчемпіона" світу за версією WBA у квітні 2018-го. На вечорі боксу в Брукліні (США), 23-річний американець нокаутував аргентинця Хесуса Куейляра (28-3, 21 КО).

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