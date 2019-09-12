"Виносять на носилках": Джошуа зробив визнання про "звіра Кличка"

Знаменитий британський суперважкоатлет Ентоні Джошуа зізнався, що українець Володимир Кличко наніс йому найсильніший удар.

Ентоні Джошуа

"Хто б'є сильніше всіх? Мабуть, Володимир Кличко. Я б сказав, що Енді Руїс, але коли він вдарив мене, це було як струс мозку в районі задньої частини голови. Коли я вийшов проти Кличка, то знав, що наш бій може закінчитися двома наслідками: я міг або перемогти, або опинитися на спині. Знаєте, як це, коли тебе виносять на носилках? Кличко – звір, він справжній зві ", – заявив Ентоні в інтерв'ю The Sun.

Свій останній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

2 червня Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно програв свої титули в бою з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим (32-1, 21 КО).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Кличко зробив остаточну заяву про свою кар'єру в боксі.

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