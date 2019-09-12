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12 вересня • оновлено в 22:34
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"Виносять на носилках": Джошуа зробив визнання про "звіра Кличка"

3.1т Читати матеріал російською

Знаменитий британський суперважкоатлет Ентоні Джошуа зізнався, що українець Володимир Кличко наніс йому найсильніший удар.

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

"Хто б'є сильніше всіх? Мабуть, Володимир Кличко. Я б сказав, що Енді Руїс, але коли він вдарив мене, це було як струс мозку в районі задньої частини голови. Коли я вийшов проти Кличка, то знав, що наш бій може закінчитися двома наслідками: я міг або перемогти, або опинитися на спині. Знаєте, як це, коли тебе виносять на носилках? Кличко – звір, він справжній зві ", – заявив Ентоні в інтерв'ю The Sun.

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Свій останній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

2 червня Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно програв свої титули в бою з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим (32-1, 21 КО).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Кличко зробив остаточну заяву про свою кар'єру в боксі.

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Особи
Ентоні Джошуа Володимир Кличко
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