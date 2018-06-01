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Винен Кличко: в Росії зробили заяву про бій Усик - Гассієв

2.7тЧитати новину російською

Легендарний український боксер Віталій Кличко виступив категорично проти проведення фіналу Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) за участю Олександра Усика в Росії. Наш співвітчизник посперечається за трофей Мохаммеда Алі з росіянином Муратом Гассієвим, що унеможливлює, на думку мера Києва, організації бою в РФ.

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"Головною причиною незговірливість українця я б назвав загальний негативний політичний фон. За моїми відомостями, організації бою в Москві принципово противиться промоутер Олександра Віталій Кличко. Не забувайте про те, що він не тільки промоутер, але і політик національного масштабу, чи не з президентськими амбіціями. і прибуду Усик на бій в Москву, українська громадськість тут же підніме шум про співпрацю мера Києва "з агресором і окупантами", - написав у своїй колонці на сайті SportBox російський журналіст Олександр Павлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер Мурата Гассієва Абель Санчес назвав дату бою з Олександром Усиком.

Читайте всі новини по темі "WBSS" на сайті "Обозреватель".

Теми
WBSSбоксерська Ліга чемпіонівУсик - Гассиев
Особи
Мурат ГассиевОлександр УсикВіталій Кличко
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