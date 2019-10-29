"Він звір!" Можливий суперник Ломаченка заступився за Дерев'янченка

Чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі Річард Коммі висловив незгоду з підсумками бою українця Сергія Дерев'янченка й казаха Геннадія Головкіна.

На думку боксера з Гани, який має реальні шанси стати наступним суперником Василя Ломаченка, поєдинок 5 жовтня мав завершитися перемогою Сергія.

"Привітайте мого друга Сергія Дерев'янченка, який нещодавно повернувся в зал після свого поєдинку. Я вважаю, що він виграв той бій і зараз мав бути чемпіоном світу. Сергій був одним із перших боксерів, з якими я почав тренуватися, коли приїхав до Нью-Йорка. Тренування з ним допомогли мені піднятися на новий рівень. Він звір і один із найбільш працьовитих боксерів, яких ви можете зустріти. Незабаром він повернеться і все ж одягне чемпіонський пояс", – написав Коммі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, бій Дерев'янченко – Головкін завершився спірною перемогою казаха 114:113, 115:112, 115:112. Сам Коммі проведе захист поясу IBF у легкій вазі 14 грудня у поєдинку проти Теофімо Лопеса з США. Переможець цього бою змагатиметься з Василем Ломаченком за титул абсолютного чемпіона світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мексиканець Сауль Альварес виступив з різкою заявою про підсумки бою Дерев'янченко – Головкін.

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