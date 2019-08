"Він вміє таке!" Белью захопився Ломаченком

Британський ексчемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью прокоментував майбутній бій українця Василя Ломаченка з британцем Люком Кемпбеллом.

Василь Ломаченко facebook.com/Vasyl Lomachenko

"Ломаченко - найкращий у світі незалежно від вагової категорії. Він вміє в рингу такі речі, які я і пояснити не можу. У плані захисту і атаки він найближче підійшов до Роя Джонса-молодшого, який для мене просто зразок в боксі. Кемпбеллу буде дуже важко", - сказав Белью в ефірі The Gloves Are Off на британському ТБ. Його слова цитує Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Лондоні відбудеться супербій за три пояси чемпіона світу в легкій вазі між українцем Ломаченком і британцем Кемпбеллом. Напередодні букмекери назвали фаворита зустрічі.

