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"Він вміє таке!" Белью захопився Ломаченком

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Британський ексчемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью прокоментував майбутній бій українця Василя Ломаченка з британцем Люком Кемпбеллом.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

facebook.com/Vasyl Lomachenko

"Ломаченко - найкращий у світі незалежно від вагової категорії. Він вміє в рингу такі речі, які я і пояснити не можу. У плані захисту і атаки він найближче підійшов до Роя Джонса-молодшого, який для мене просто зразок в боксі. Кемпбеллу буде дуже важко", - сказав Белью в ефірі The Gloves Are Off на британському ТБ. Його слова цитує Sky Sports.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Лондоні відбудеться супербій за три пояси чемпіона світу в легкій вазі між українцем Ломаченком і британцем Кемпбеллом. Напередодні букмекери назвали фаворита зустрічі.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Тоні Белью Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
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