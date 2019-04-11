МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Він унікальний": Кролла висловився про Ломаченка напередодні супербою

1.4тЧитати матеріал російською

Британський легковаговик, обов'язковий претендент Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО) напередодні бою з чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO, володарем престижного пояса за версією журналу The Ring українцем Василем Ломаченком (12-1, 9 КО) заявив, що не боїться нашого боксера.

"Він унікальний боєць і мені доводиться спарингувати з різними хлопцями, щоб навчитися блокувати і йти від усього, що Ломаченко може викинути в мій бік. Тренування були брутальними, але я підготувався до цього. Моє життя в останні тижні – це зал і дорога додому поспати", — розповів Кролла BBC Radio 5.

Ломаченко-Кролла

Ломаченко-Кролла

Водночас, за заявою британського боксера, у нього немає страху перед Ломаченком і він готовий створити диво.

"Побити Ломаченка — це апсет (несподівана перемога аутсайдера) на всі часи. Він дуже сильний ментально, хлопець змушує суперників капітулювати. Знаю. Розумію, що потрібно буде впоратися з тим, що в бою здаватиметься, ніби "все пропало". Але я вийду в ринг не захоплюватися ним", — зазначив Кролла.

Новини
Де дивитися Ломаченко — Кролла: розклад трансляцій чемпіонського бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) свій бій проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО). проведе в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі (США) в ніч на 13 квітня. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки