"Він унікальний": Кролла висловився про Ломаченка напередодні супербою

Британський легковаговик, обов'язковий претендент Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО) напередодні бою з чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO, володарем престижного пояса за версією журналу The Ring українцем Василем Ломаченком (12-1, 9 КО) заявив, що не боїться нашого боксера.

"Він унікальний боєць і мені доводиться спарингувати з різними хлопцями, щоб навчитися блокувати і йти від усього, що Ломаченко може викинути в мій бік. Тренування були брутальними, але я підготувався до цього. Моє життя в останні тижні – це зал і дорога додому поспати", — розповів Кролла BBC Radio 5.

Ломаченко-Кролла

Водночас, за заявою британського боксера, у нього немає страху перед Ломаченком і він готовий створити диво.

"Побити Ломаченка — це апсет (несподівана перемога аутсайдера) на всі часи. Він дуже сильний ментально, хлопець змушує суперників капітулювати. Знаю. Розумію, що потрібно буде впоратися з тим, що в бою здаватиметься, ніби "все пропало". Але я вийду в ринг не захоплюватися ним", — зазначив Кролла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) свій бій проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО). проведе в "Стейплс-центрі" в Лос-Анджелесі (США) в ніч на 13 квітня. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.

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