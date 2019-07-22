Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Він особливий": Кемпбелл зробив заяву про бій з Ломаченком

968 Читати матеріал російською

Британець Люк Кемпбелл назвав українця Василя Ломаченка неймовірно сильним опонентом.

Напередодні поєдинку 31 серпня суперник нашого співвітчизника поділився очікуваннями від бою, в якому будуть розіграні відразу три чемпіонські пояси в легкій вазі.

Новини
Боксер, який обіцяв убити Ломаченка, облажався перед рідними трибунами

"У нього дві ноги і дві руки так само, як і у всіх інших. Я впевнений в собі, я вірю в себе. Я працював усе своє життя заради цього бою. Хочу довести собі і всьому світу, що належу до еліти. Ломаченко – супербоєць. Він показує високий клас. Я знаю його давно, ще з часів любительської кар'єри. Він особливий боксер. Був ним у любителях, і залишився таким самим у профі. На мій погляд, це буде бій двох кращих боксерів світу в легкій вазі. Те, що мені належить битися з таким хлопцем, тільки надихає мене", – сказав Кемпбелл в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу ромоутерской компанії Matchroom Boxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Люка Кемпбелла висміяли після того, як він програв дуель поглядів Василю Ломаченку.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Люк Кемпбелл Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel