"Він особливий": Кемпбелл зробив заяву про бій з Ломаченком

Британець Люк Кемпбелл назвав українця Василя Ломаченка неймовірно сильним опонентом.

Напередодні поєдинку 31 серпня суперник нашого співвітчизника поділився очікуваннями від бою, в якому будуть розіграні відразу три чемпіонські пояси в легкій вазі.

"У нього дві ноги і дві руки так само, як і у всіх інших. Я впевнений в собі, я вірю в себе. Я працював усе своє життя заради цього бою. Хочу довести собі і всьому світу, що належу до еліти. Ломаченко – супербоєць. Він показує високий клас. Я знаю його давно, ще з часів любительської кар'єри. Він особливий боксер. Був ним у любителях, і залишився таким самим у профі. На мій погляд, це буде бій двох кращих боксерів світу в легкій вазі. Те, що мені належить битися з таким хлопцем, тільки надихає мене", – сказав Кемпбелл в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу ромоутерской компанії Matchroom Boxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Люка Кемпбелла висміяли після того, як він програв дуель поглядів Василю Ломаченку.

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