"Принижу дупу": зухвалий американець наїхав на Ломаченка

Американський боксер Теофімо Лопес упевнений, що поб'є Василя Ломаченка. Кращий проспект 2018 року раніше зухвало висловлювався на адресу нашого спортсмена.

"Ломаченко думає, що він бог у цьому спорті. Якщо ми коли-небудь поб'ємося, я покажу, що він не бог. Є тільки один бог. Між іншим, я можу сказати, що Ломаченко поводиться, як нескромний чувак. Я принижу його дупу. Я не поважаю його, ось у чому різниця між мною і всіма іншими бійцями, які підносять його на п'єдестал", - цитує американця vringe.com.

На думку Лопеса, багато хто з тих хлопців, хто бився з Ломаченком, програвали йому ще до виходу в ринг

"Вони програвали, тому що занадто багато людей говорять про Ломаченка хвалебні речі. Він - ніщо, абсолютно ніщо", - підсумував Теофімо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер останнього суперника українського боксера Василя Ломаченка Хосе Педраси Луїс Еспада жорстко поставив на місце Теофімо Лопеса.

Пізніше чемпіон світу WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко висміяв Лопеса, який раніше обіцяв "убити" його на рингу. Український боксер заявив, що зухвалому проспекту ще рано кидати йому виклик.

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