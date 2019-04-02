МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Принижу дупу": зухвалий американець наїхав на Ломаченка

1.7тЧитати матеріал російською

Американський боксер Теофімо Лопес упевнений, що поб'є Василя Ломаченка. Кращий проспект 2018 року раніше зухвало висловлювався на адресу нашого спортсмена.

"Принижу дупу": зухвалий американець наїхав на Ломаченка

"Ломаченко думає, що він бог у цьому спорті. Якщо ми коли-небудь поб'ємося, я покажу, що він не бог. Є тільки один бог. Між іншим, я можу сказати, що Ломаченко поводиться, як нескромний чувак. Я принижу його дупу. Я не поважаю його, ось у чому різниця між мною і всіма іншими бійцями, які підносять його на п'єдестал", - цитує американця vringe.com.

На думку Лопеса, багато хто з тих хлопців, хто бився з Ломаченком, програвали йому ще до виходу в ринг

"Вони програвали, тому що занадто багато людей говорять про Ломаченка хвалебні речі. Він - ніщо, абсолютно ніщо", - підсумував Теофімо.

Новини
''Збираюся оскаржити'': боксер, який нагрубив Ломаченку, анонсував бій з українцем

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер останнього суперника українського боксера Василя Ломаченка Хосе Педраси Луїс Еспада жорстко поставив на місце Теофімо Лопеса.

Пізніше чемпіон світу WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко висміяв Лопеса, який раніше обіцяв "убити" його на рингу. Український боксер заявив, що зухвалому проспекту ще рано кидати йому виклик.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Василь ЛомаченкоТеофімо Лопес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки