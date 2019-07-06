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"Він неймовірний": Майк Тайсон назвав українця кращим боксером на планеті

25.8тЧитати матеріал російською

Легендарний американський боксер Майк Тайсон зізнався, що вважає українського чемпіона WBA і WBO в легкій вазі - найкращим у світі.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

ТМ "Parimatch"

"Ломаченко - це найкращий боксер на планеті, я не знаю, хто може бути ще краще. Це все, що я можу сказати про цього хлопця. Він неймовірний. Але я з ним, на жаль, не знайомий", - заявив Залізний Майк на зустрічі з журналістами "Сніданок з чемпіоном" від Parimatch.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко в Лондоні 31 серпня проведе бій з Люком Кемпбеллом. На кону будуть стояти відразу три чемпіонські пояси в легкій вазі – WBA, WBO і вакантний титул за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Букмекери вже назвали фаворита цього протистояння.

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Анатолій ЛомаченкоМайк Тайсон
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Закон Порядок
Закон Порядок
с каких пор имеющий три судимости. В 1992 (за изнасилование приговорён к 6 годам тюрьмы, из которых отсидел 3), в 1998 (за избиения людей, которые столкнулись с его машиной; приговорён к 3,5 месяцам лишения свободы) и 2008 годах (сутки тюрьмы за употребление наркотиков и вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения). В юном возрасте также отбывал наказания в детских колониях. стал 0хуенным критиком бокса.а Ломаченко и без его мнения чемпион
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Самый лучший и умный боксер это мэр Киева Кличко :"Выходные пролетают как два дня!"
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Чан Джеки
Чан Джеки
вася уйдеш на пенсию тогда познакомси.а так ето зависть.
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