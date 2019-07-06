"Він неймовірний": Майк Тайсон назвав українця кращим боксером на планеті

Легендарний американський боксер Майк Тайсон зізнався, що вважає українського чемпіона WBA і WBO в легкій вазі - найкращим у світі.

Майк Тайсон ТМ "Parimatch"

"Ломаченко - це найкращий боксер на планеті, я не знаю, хто може бути ще краще. Це все, що я можу сказати про цього хлопця. Він неймовірний. Але я з ним, на жаль, не знайомий", - заявив Залізний Майк на зустрічі з журналістами "Сніданок з чемпіоном" від Parimatch.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко в Лондоні 31 серпня проведе бій з Люком Кемпбеллом. На кону будуть стояти відразу три чемпіонські пояси в легкій вазі – WBA, WBO і вакантний титул за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Букмекери вже назвали фаворита цього протистояння.

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