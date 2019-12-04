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4 грудня • оновлено в 21:48
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"Він недавно тільки прокинувся": Усик не стримався, кажучи про Зеленського

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Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) згадав про розмову з президентом країни Володимиром Зеленським після перемоги над Чазом Уізерспуном.

"Він розмовляв зі мною! Він говорив якось по-живому. Чути, що він недавно тільки прокинувся, кудись збирається... Прикольно насправді, коли президент приділяє увагу спортсменам. Звичайним спортсменам, які люблять свою країну і по-різному її представляють. Критики завжди були і будуть. Я був радий із ним поговорити", – не стримав захоплення кримчанин, кажучи про главу держави.

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"Тр*хаються і б'ються": Усик дав усім пораду

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник у США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Уізерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом із солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши, що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Володимир Зеленський
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