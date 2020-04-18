"Він не розуміє": Хей назвав прорахунок Усика

Менеджер Дерека Чісори (32-9, 23 КО) Девід Хей впевнений, що українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) недооцінив майбутній поєдинок проти британця.

"Усик входить в п'ятірку кращих боксерів на думку всіх експертів, він олімпійський чемпіон і ніколи раніше не програвав бої. Дерек Чісора програв дев'ять боїв. Багато хто думає, що він пройшов свій пік. Повірте, він прибіг до тренувального табору таким, яким я його ніколи не бачив. Я думаю, що Усик прорахувався. Він не розуміє, наскільки хороший і сильний Чісора. Він схожий на бика, абсолютно твердий, і він все ще тренується", – сказав Хей в інтерв'ю talkSport.

Нагадаємо, що бій між українським супертяжем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою, який був запланований на 23 травня в Лондоні, офіційно перенесено на невизначений термін.

Раніше Хирн заявив, що готується скасувати поєдинок нашого співвітчизника проти Дерека.

Промоутер Олександра Усика повідомив, що бій українця проти Дерека Чісори може відбутися в Саудівській Аравії, але за однієї умови.