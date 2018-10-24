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''Він монстр'': Белью пообіцяв шокувати у бою із ''невидимим'' Усиком

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Екс-чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью впевнений, що поб'є українця Олександра Усика.

Тоні Белью

Тоні Белью

"Без сумніву, це буде найскладніший бій у моїй кар'єрі. Усик — найгрізніший суперник, із яким я коли-небудь зустрічався. Він людина, яка всіх лякає. Він монстр, від якого усі тікають. І тільки такий, як я, може йти прямо на нього і хотіти битися. Що з цього вийде — дізнаємося 10 листопада. Я не збираюся шокувати світ вперше, і навіть вдруге. Я шокую світ утретє. Не думаю про свою вагу, не думаю про ті дурні речі, які говорить Усик, мовляв, він невидимий на рингу, я не думаю і про те, наскільки хороший мій майбутній суперник, — заявив Белью в інтерв'ю boxingscene.

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Нагадаємо, що поєдинок Усик — Белью відбудеться у Манчестері 10 листопада. Цей бій стане першим за звання абсолютного чемпіона світу на території Великобританії.

Раніше Белью назвав Олександра Усика найсильнішим у дивізіоні з часів легендарного Евандера Холіфілда. Також Тоні заявив, що твердо має намір дати справжній бій українцеві.

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Тема
Усик - Белью
Особи
Тоні БельюОлександр Усик
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