"Він мертвий": промоутер Ломаченка зробив резонансну заяву

Промоутер українського чемпіона Василя Ломаченка Боб Арум не вірить в бій свого підопічного з американцем Майкі Гарсією.

Глава компанії Top Rank заявив, що за його інформацією, найбажаніший суперник нашого боксера не збирається повертатися у легку вагу.

"Цей бій мертвий. Нехай деякі люди з табору Гарсії і говорять про те, що хочуть цього поєдинку. Але ми дуже близькі до брата Майкі – Роберта, він працює з багатьма нашими боксерами, і Роберт сказав, що Майкі не повернеться у легку вагу. Так що я не вірю в цю зустріч", – сказав Арум в інтерв'ю K.O. Artist Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Майкі Гарсія залишив легку вагу, відмовившись від чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської ради. Титул буде розіграний у двобої Василя Ломаченка та Люка Кемпбелла.

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