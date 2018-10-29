''Він хоча б вірить?'' Ломаченко висміяв Педрасу

Український чемпіон Василь Ломаченко висміяв свого майбутнього суперника Хосе Педрасу, який пообіцяв побити суперника. За словами нашого боксера, такі висловлювання були характерними для всіх його опонентів, проте в рингу все стає на свої місця.

"Цікаво, він хоча б вірить у те, що каже? Для мене все просто. Я завжди мріяв про об'єднавчі поєдинки. Це завжди було моєю метою. І бій проти Педраси — це просто крок на шляху до звання абсолютного чемпіона дивізіону. Після цього бою я буду трохи ближчим до моєї мети. Він обіцяє дати мені хороший бій? У мене немає якихось там очікувань від Педраси. Не знаю, що він там збирається давати. Я вийду в ринг робити свою роботу. Робити те, що вмію найкраще", — сказав Ломаченко у коментарі BoxingScene, пише Xsport.

Boxing Scene

Нагадаємо, бій Ломаченко — Педраса відбудеться у Нью-Йорку 8 грудня. На кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями Міжнародної боксерської організації (WBO) та Міжнародної боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко зробив визнання про підготовку до поєдинку проти Хосе Педраси.