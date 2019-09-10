"Він боїться": на Кличка зухвало "наїхали" через повернення в бокс

47-річний ексчемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс заявив, що планує повернутися на ринг і досі хоче домогтися бою з Володимиром Кличком, який офіційно завершив кар'єру.

Шеннон Бріггс ukrainianboxing

"Зараз я намагаюся повернути Володимира Кличка на ринг, тому що він сказав, що хоче провести благодійний боксерський бій. І я сказав: "Давай, чемпіоне, я готовий", але він боїться. Подивимося, ми над цим працюємо", — сказав американець в інтерв'ю Fighthype.

Бріггс збирається провести бій у 2020 році.

"Я повертаюся. Ніхто мене не зупинить. Подивіться на мене. Будь-хто може зі мною зустрітися. Кличко знає це, але він боїться. Нічого не можу з цим вдіяти. Я продовжую "наїжджати" на нього. Але готовий зустрітися з будь-ким, хто захоче бою зі мною", — додав Бріггс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Кличко зробив остаточну заяву про свою кар'єру в боксі.

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