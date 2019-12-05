"Вікіпедія гр*бана": Усик посміявся над Гвоздиком

Ексабсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик захоплено відгукнувся про свого друга – українського боксера Олександра Гвоздика, який, за його словами, має гарну ерудицію та інтелект.

Олександр Гвоздик Top Rank

Інтелектуальні здібності допоможуть Гвоздику гідно впоратися з поразкою від росіянина Бетербієва і вийти на новий рівень, вважає Усик.

"Саня – розумний хлопець. Ось реально розумний. Є хлопці прохавані, хитрі, а цей реально розумний – Вікіпедія грьобана... Загадки всякі задає. Він однозначно зробить правильні висновки з того, що сталося, і поверне пояси. Йому треба відновитися, подивитися поєдинки, виписати на папір все, що робили неправильно", – зазначив колишній абсолютний чемпіон у крузервейті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2019 року Олександр Гвоздик шокував висловлюванням про війну на Донбасі. Він заявив, що "Росія не нападала" на Україну і згадав також ситуацію з Кримом.

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