Володар титулу IBF у легкій вазі американський боксер Теофімо Лопес відзначився зухвалим висловлюванням на адресу чемпіона за версіями WBC, WBA, WBO українця Василя Ломаченка.

Теофімо Лопес

"В якому раунді я нокаутую його? Я прикінчу його дупу – це я обіцяю. Але подивимося, що буде в таборі, як я буду себе почувати. Не думаю, що мені дозволять перемогти його, якщо все дійде до рішення суддів. WBC каже, що якщо Ломаченко переможе, то стане абсолютним чемпіоном світу, якщо виграю я – повинен битися за ще один пояс. Якщо я виграю і відберу у Ломаченкоа пояс франчайзингового чемпіона, то просто викину його", – заявив Лопес, чиї слова наводить badlefthook.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Теофімо Лопес назвав попередню дату бою проти Василя Ломаченка. На кону поєдинку стоятиме статус абсолютного чемпіона, а для американця – пояса WBO, WBA і IBF.

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