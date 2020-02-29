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29 лютого • оновлено в 13:28
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Війна на Донбасі: Глазкову прикро, що "люди, які говорять однією мовою, стріляють один в одного"

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Колишній претендент на звання чемпіона світу в суперважкій вазі В'ячеслав Глазков висловився про війну на Донбасі, відмовившись вважати Росію єдиною винуватицею в трагедії.

В'ячеслав Глазков і Чарльз Мартін

В'ячеслав Глазков і Чарльз Мартін

"Дуже важко про це говорити, зрозуміло, що з кожного боку є не зовсім адекватні люди. І дуже прикро, що люди, які говорять однією мовою, стріляють один в одного. Я для себе зрозумів, що ця війна гібридна. І провокаційна війна і з одного і з іншого боку", – цитує 35-річного Глазкова "Матч ТВ".

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Останній свій бій уродженець Луганська провів у 2016 році, проти американця Чарльза Мартіна за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF). Українському боксеру було зараховано поразку технічним нокаутом після того, як він у третьому раунді отримав травму коліна.

У листопаді 2019-го В'ячеслав завершив кар'єру. Всього луганчанин провів 23 бої, здобувши в них 21 перемогу, а один поєдинок звів внічию.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
В'ячеслав Глазков
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
глазков идиот
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1
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Міняйло Микола
Міняйло Микола
Ну відбили тобі мізки, не показуй це прилюдно.
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2
1
Міняйло Микола
Міняйло Микола
Почти поц.
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