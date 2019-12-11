"Вийди у вікно": російського боксера висміяли за прогин перед Путіним

Російського боксера Мішу Алояна висміяли в мережі після того, як він назвав рішення президента Володимира Путіна головним аргументом на користь участі на Олімпійських іграх-2020.

Говорячи про відмову збірної Росії їхати на ОІ в Токіо через відсторонення держави від міжнародних змагань, спортсмен згадав про голову Кремля.

"Якщо скаже президент – він сам спортсмен, – що треба їхати, то треба забути все це, політику. Треба їхати, тоді ми будемо так само тренуватися", – цитує Алояна "Чемпионат".

Міша Алоян "Чемпионат"

Ця заява викликала справжній тролінг з боку читачів видання, який відзначили прогин боксера. "Рабство з людини не витравиш нічим", "Так спорт поза політикою! Чи як?", "Д*полиз", "Холопська психологія", "Мішо, тобі не соромно? Вас вже двічі нагнули", "Алоян, іди вийди у вікно, Путін так сказав, чесно", "Мішо, звичайно, треба їхати і наспівувати пісню "Дядю Вово, ми з тобою!" – пишуть у коментарях під новиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) 9 грудня ухвалило рішення відсторонити Росію від участі у міжнародних змаганнях терміном на чотири роки. Президент Володимир Путін пригрозив організації судом.

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