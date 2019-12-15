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15 грудня • оновлено в 15:11
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"Вийде в ринг зі звіром": промоутер назвав новий бій Ломаченка

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Глава Top Rank Боб Арум впевнений, що бій за абсолютне чемпіонство в легкій вазі між Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) і Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) відбудеться у найближчий час.

Лопес, Арум і Ломаченко

Лопес, Арум і Ломаченко

Top Rank

"Зараз Ломаченко вийде в ринг зі звіром. Ніхто не знав Лопеса три роки тому, але він був чудовим у всіх своїх поєдинках. Почекати з боєм проти Ломаченка? Ви в своєму розумі? Я не можу зупинити Лопеса. Якщо я скажу Теофімо, щоб він поки прийняв не такий небезпечний бій, то він подивиться на мене, як на божевільного", – сказав Арум в інтерв'ю FightHype.

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Коммі - Лопес: сенсаційний бій на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 15 грудня непереможний проспект Теофімо Лопес (15-0, 12 KO), сенсаційно нокаутував чемпіона світу IBF у легкій вазі Річарда Коммi (29-3, 26 KO). Відразу після бою американець викликав в ринг Василя Ломаченка.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Василь Ломаченко Боб Арум Теофімо Лопес
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