"Вийде в ринг зі звіром": промоутер назвав новий бій Ломаченка

Глава Top Rank Боб Арум впевнений, що бій за абсолютне чемпіонство в легкій вазі між Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) і Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) відбудеться у найближчий час.

Лопес, Арум і Ломаченко Top Rank

"Зараз Ломаченко вийде в ринг зі звіром. Ніхто не знав Лопеса три роки тому, але він був чудовим у всіх своїх поєдинках. Почекати з боєм проти Ломаченка? Ви в своєму розумі? Я не можу зупинити Лопеса. Якщо я скажу Теофімо, щоб він поки прийняв не такий небезпечний бій, то він подивиться на мене, як на божевільного", – сказав Арум в інтерв'ю FightHype.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 15 грудня непереможний проспект Теофімо Лопес (15-0, 12 KO), сенсаційно нокаутував чемпіона світу IBF у легкій вазі Річарда Коммi (29-3, 26 KO). Відразу після бою американець викликав в ринг Василя Ломаченка.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!