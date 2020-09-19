Вихрист, Руденко та інші: XSPORT покаже вечір боксу з Дніпра

У неділю, 20 вересня, в Дніпрі пройде великий вечір боксу компанії Top Boxing Generation. У головних боях програми в ринг вийдуть 37-річний супертяж Андрій Руденко (32-5, 20 КО), його колега по дивізіону, проспект Віктор Вихрист (2-0, 2 КО). Дивитися вечір боксу можна буде в прямій трансляції на XSPORT. Початок ефіру на телеканалі – о 19:20, на сайті – о 17:00.

Піком кар'єри Андрія Руденка став бій з росіянином Олександром Повєткіним, в якому Андрій програв. Потім в українця була перемога і дві поразки в наступних поєдинках. У майбутньому бою Руденку буде протистояти міцний джорнімен з Харкова Костянтин Довбищенко (7-7-1, 4 КО), який запам'ятався своїм останнім конкурентним боєм з Олександром Захожим.

У Віктора Вихриста ж буде третій бій у кар'єрі і знову проти людини з безліччю поразок. На цей раз під український "каток" потрапить іспанець Габріель Енгема (10-9, 6 КО).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні минулого року Руденко програв 26-річному Агiту Кабайелу (19-0, 13 КО) поєдинок за титул чемпіона Європи за версією EBU.