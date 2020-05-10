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10 травня • оновлено в 20:58
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"Вихід на пенсію для кицьок": Чісора нахамив Усику і Кличку

1.3т
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Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-9, 23 КО) по-хамськи відреагував на слова Володимира Кличка, який заявив, що готовий допомагати Олександру Усику (17-0, 13 КО) в підготовці до бою.

"Вихід на пенсію для кицьок", – написав Чісора у себе в Instagram.

Нагадаємо, що бій Усик – Чісора, який був запланований на 23 травня в Лондоні, офіційно перенесено на невизначений термін.

Раніше Хирн заявив, що готується скасувати поєдинок нашого співвітчизника проти Дерека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді розповів, на яку дату може бути перенесений поєдинок Олександра і Дерека. А сам британський боксер заявив, що готовий піти на радикальні заходи заради бою з українцем.

Відзначимо, що недавно в мережі показали, як би виглядали Олександр Усик, Василь Ломаченко та Володимир Кличко, якби вони були жінками.

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Читайте всі новини по темі "Усик - Чiсора" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Дерек Чісора Олександр Усик Володимир Кличко
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